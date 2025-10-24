Orlando spiega: "La Lazio non è in una situazione facile. E la Juve..."
24.10.2025 22:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di Federico De Luca
In vista della gara tra Lazio e Juventus, l'ex calciatore Massimo Orlando è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per esprimere il suo pensiero sul momento che stanno vivendo le due squadre. Di seguito le sue parole.
"Può succedere che la Juve possa fare anche risultato, perché anche la Lazio è in una situazione non facile. Non sarà una partita facile. Il brodino di Madrid ha fatto uscire benino la Juve, ma voglio che la società abbia il coraggio di dire quello che non hanno fatto tante altre".
"La Juve è una squadra che ci vorrà tanto tempo per rivederla vincente. Serve avere coraggio di dire certe cose. Se continui a illudere... Sono giocatori, parecchi, non da Juve. Quindi meglio dire la verità".