Lazio | Guendouzi esalta Dembelé: "Si è meritato il Pallone d'Oro!"

© foto di www.imagephotoagency.it

All'interno del match program di Lazio - Juventus è presente un'intervista di Matteo Guendouzi ai microfoni ufficiali del club biancoceleste. Tra i tanti temi, il centrocampista si è espresso anche sulla vittoria del Pallone d'Oro di Ousmane Dembélé, suo compagno in Nazionale francese. Di seguito le sue parole in merito.

"Dembélé ha meritato il Pallone d'Oro. Ousmane è un grande calciatore e una grande persona. Lo scorso anno ha segnato molti gol e fatto cose incredibili, è stato bravo a superare tutte le difficoltà del passato".

"Giocare con lui in Nazionale è un onore, spero che possa tornare il prima possibile in campo e che possa vincere ancora tanti altri trofei personali perché è fondamentale anche per la Francia".