Lazio, Marchetti elogia Cataldi: "L'ho visto crescere, è un vero laziale e..."
24.10.2025 22:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Lunga intervista ai microfoni ufficiali della Lazio per l'ex portiere Federico Marchetti, tra i tanti temi toccati ha raccontato anche la crescita di Danilo Cataldi, tornato nella Capitale dopo il prestito alla Fiorentina. Di seguito le sue parole.
"Cataldi? Ho visto Danilo crescere, so quanto sia legato a questi colori e anche quanto sia forte".
"È un vero laziale, sono molto contento per lui perché ama la Lazio ed è il suo primo tifoso".