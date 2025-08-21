Cancellieri si prende la Lazio: pronto a partire dal 1' per la prima volta dal 2022
RASSEGNA STAMPA - Nel debutto stagionale contro il Como, Matteo Cancellieri potrebbe partire titolare al posto di Isaksen, fermato dalla mononucleosi e costretto a saltare le prime due giornate. A contendergli il ruolo ci sarà Pedro, la leggenda biancoceleste che continua a garantire qualità ed esperienza. Ma i segnali emersi durante la preparazione estiva, spiega il Corriere dello Sport, hanno rilanciato con forza l’ex Parma ed Empoli, apparso trasformato: più maturo, più pronto, con la voglia di dimostrare di poter diventare protagonista.
Due gol nelle amichevoli, capocannoniere estivo insieme a Pedro, hanno raccontato i progressi di un giocatore che, alla sua prima esperienza laziale, non era riuscito a incidere (602 minuti complessivi con Sarri in panchina). Da allora ha fatto esperienza altrove, è cresciuto fisicamente e mentalmente, e oggi affronta ogni occasione con una consapevolezza diversa.
L’ultima volta che partì titolare in Serie A con la Lazio risale al novembre 2022 contro il Monza, in piena emergenza. Ora il destino lo mette di nuovo davanti a un bivio: Pedro o Cancellieri per l’out destro. Ma questa volta, l’ex Verona sembra davvero pronto a sfidare le gerarchie e a convincere Sarri, che continua a seguirlo e stimolarlo da vicino.