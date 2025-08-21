Como, le possibili scelte di Fabregas contro la Lazio: attacco affidato a Morata

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Al debutto in campionato, Cesc Fabregas si prepara a mettere alla prova la sua creatura contro il maestro Maurizio Sarri. La sfida con la Lazio rappresenta il primo vero banco di prova per il Como, deciso a sorprendere e a presentarsi come mina vagante nei piani alti della Serie A. L’allenatore spagnolo ha le idee chiare e sembra intenzionato a confermare l’impianto tattico già visto in Coppa Italia contro il Südtirol, gara vinta con autorità.

Il Como, spiega il Corriere dello Sport, ripartirà dal 4-2-3-1, anche se le condizioni di Jayden Addai preoccupano Fabregas. In caso di forfait, Assane Diao è pronto a prendersi la fascia sinistra del tridente, forte degli otto gol segnati in quindici presenze lo scorso anno. Al centro dell’attacco ci sarà l’attesissimo Alvaro Morata, già tre volte a segno in carriera contro la Lazio e chiamato a trascinare i suoi davanti al pubblico di casa. Alle sue spalle agiranno Nico Paz e Jesus Rodriguez, mentre in mediana spazio a Baturina e Perrone. Sulla corsia mancina, invece, Valle appare favorito su Moreno.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.