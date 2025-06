De Bruyne: "Io e il Napoli abbiamo le stesse ambizioni". E promette...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Kevin De Bruyne è stato ufficializzato nei giorni scorsi come nuovo giocatore del Napoli. A qualche giorno dal suo arrivo nella citta partenopea il belga, ai canali ufficiali del club, ha espresso tutto il suo entusiasmo per il progetto a cui prenderà parte: "Io e il Napoli condividiamo la stessa ambizione. Penso che sia il progetto giusto per me e mi impegnerò affinché possa dare il mio contributo per vincere. Dopo 10 anni in Inghilterra, questa per me è un’esperienza nuova. Io e la mia famiglia siamo entusiasti e non vediamo l’ora di iniziare a viverla".

