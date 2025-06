Lazio, Gerard Butler racconta: "Ho visto l'aquila volare nel derby". E ironizza su Bernabè...

Gerard Butler, noto attore britannico, ha rilasciato un'intervista a Movieplayer.it per l'uscita di Dragon Trainer, remake in live action dell'omonimo film d'animazione a cui ha preso parte. Tra le altre cose, la star del cinema ha parlato anche della sua passione per il calcio, ricordando di aver assistito ad un derby tra Lazio e Roma all'Olimpico. Butler ha raccontato di essere rimasto impressionato dall'aquila, ironizzando su quanto sentito sull'ormai ex falconiere biancoceleste Juan Bernabè. Queste le sue parole: "Sono stato a vedere un derby Lazio - Roma, l'anno scorso mentre stavo girando in Italia. Quindi ho visto l'aquila che vola sopra lo stadio della Lazio. Mi dicono che l'uomo che regge l'aquila sia un tipo strano no?".

