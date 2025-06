Ex Lazio | Felipe Anderson parteciperà al Mondiale per Club: quando giocherà

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Mondiale per Club sta per avere inizio. Il 15 giugno, alle ore 3.00 (orario italiano), l'Al-Ahli scenderà in campo contro l'Inter Miami - squadra padrona di casa - per dare il via a una competizione storica, ma che si presenta sotto una veste rivoluzionata e rivoluzionaria. Tra le trentadue squadre che prenderanno a parte al torneo FIFA ci sarà anche il Palmeiras, club in cui milita l'ex esterno della Lazio, Felipe Anderson.

IL CALENDARIO DEL PALMEIRAS - Il brasiliano sarà tra i protagonisti della partita in programma il 16 giugno contro il Porto, altra sua ex squadra, che metterà in palio i primi tre punti della competizione per le due squadre appartenenti al gruppo A, lo stesso delle già citate Al-Ahli e Inter Miami, che 'Pipe' affronterà rispettivamente il 19 e il 24 giugno.

