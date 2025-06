Cataldi torna alla Lazio? Orsi dice la sua: "Alla Fiorentina ha fatto bene..."

TUTTOmercatoWEB.com

Presto verrà deciso il futuro di Danilo Cataldi. La Fiorentina dovrà scegliere se riscattarlo dalla Lazio per 4 milioni di euro nei prossimi giorni: in caso contrario il centrocampista tornerà in biancoceleste. Per parlare della sua stagione in viola e del suo futuro è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno l'ex portiere Fernando Orsi. Di seguito le sue parole.

"Stefano Pioli ha una buona conoscenza delle caratteristiche di Danilo Cataldi. Il centrocampista romano, arrivato in prestito dalla Lazio, ha subito dimostrato il proprio valore a Firenze. Nonostante un infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi per un periodo, Cataldi ha saputo fornire un contributo significativo alla squadra. La sua esperienza e la sua capacità di gestire il gioco sono state fondamentali per il centrocampo viola. Se la Fiorentina decide di trattenerlo, Cataldi porterà quel giusto equilibrio necessario per favorire anche la crescita dei giovani giocatori. La sua leadership in campo e la sua esperienza saranno risorse preziose per la squadra, contribuendo a costruire una base solida per il futuro".

