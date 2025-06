Calciomercato Lazio | Castellanos tra Premier e Liga: il punto sul suo futuro

CALCIOMERCATO LAZIO - Valentin Castellanos si tiene in forma in vista della prossima stagione, a prescindere se sarà a Roma o altrove. Come riporta il Corriere dello Sport, in attesa di saperne di più sul suo futuro, l'attaccante argentino è andato ad assistere al match del New York City FC contro l'Atlanta United, vinto 4-0 dalla sua ex squadra con tanto di dedica del gol da parte dell’ex atalantino Maxi Moralez.

Castellanos a Roma sta bene. La Lazio lo vuole trattenere, ma di fronte a un'offerta congrua sarebbe pronta a lasciarlo partire. Secondo il Messaggero, l'argentino rifiuta qualsiasi meta tra MLS e Arabia Saudita, mentre prenderebbe in considerazione offerte dall'Europa. Su di lui resiste l'interesse di Wolverhampton, Everton e West Ham in Inghilterra; ma anche quello di Villarreal e Betis in Spagna. Qualora dovesse esserci un affondo, gli scenari di mercato potrebbero cambiare. La Lazio ha le idee chiare: non scenderà sotto i 35 milioni di euro per lasciar partire l'ex Girona.

