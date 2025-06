Inter, niente da fare Taremi: resta bloccato in Iran. Club in apprensione

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Taremi non è riuscito a partire per gli Stati Uniti dove si sarebbe dovuto unire all'Inter per disputare il Mondiale per Club, a bloccarlo in Iran è la guerra con Israele e i bombardamenti che hanno costretto a chiudere lo spazio aereo. Il club ha provato a fare il possibile per far sì che il giocatore potesse tornare a disposizione di Chivu, ma ogni tentativo è stato reso vano. Non c'è niente da fare, stando a quanto riporta la Gazzetta dello Sport il nerazzurro è bloccato nel suo paese e non potrà fare ritorno neanche in Italia almeno fino a che non si calmeranno le acque.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE