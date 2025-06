Inter, la guerra blocca Taremi in Iran: spazio aereo chiuso, non può partire

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Nell’attacco interista verso il Mondiale per Club c’è chi è tornato a sorridere, come Lautaro, a sorpresa oggi al lavoro a Ucla, e chi invece vive momenti di angoscia terribile, come tutto il suo popolo: l’Iran di Mehdi Taremi è in guerra aperta con Israele e il centravanti iraniano nerazzurro non è potuto partire per l’America e raggiungere il ritiro nerazzurro. Il suo volo da Teheran sarebbe dovuto decollare nella giornata di ieri direzione California, così Mehdi si è regolarmente presentato nell’aeroporto della capitale iraniana, salvo poi dover tornare indietro per ragioni di sicurezza.

Anche lo scalo per i civili è stato, infatti, chiuso nell’emergenza. Mentre la guerra si allarga e si susseguono i bombardamenti da entrambi i fronti, l’intero spazio aereo è stato chiuso. Come riferisce La Gazzetta dello Sport, l’Inter è in contatto costante con Taremi e nelle prossime ore si cercherà una soluzione, non facile in questo contesto, per farlo partire: anche se l’iraniano vorrebbe presto raggiungere i compagni, ci sono ragioni di sicurezza ben superiori al Mondiale per Club.

