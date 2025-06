Lazio | Da Fares a Kamenovic: c'è un "esercito" di esuberi da sistemare

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Una squadra da piazzare prima del raduno. Il Comandante ha chiesto di sfoltire al più presto una rosa in sovranumero e il ds Fabiani è all'opera per farlo. Marcos Antonio, come anticipato, è stato venduto al San Paolo, Andrè Anderson è ai saluti dopo sette anni di Lazio senza gare dal 1'. A Formello, riporta Il Messaggero, rientreranno gli ex Primavera Bertini, che ha trovato poco spazio in C ad Ascoli, Sana Fernandes, quattro presenze dall'inizio e un gol in Olanda col NAC Breda.

Tra gli esuberi, anche i centravanti Crespi - 4 gol nel 2025 alla Feralpisalò - e Artistico, autore di sette reti in B col Cosenza retrocesso. In serie cadetta il centrale Ruggeri s'è messo in mostra a Salerno, mentre il 2003 Floriani Mussolini ha coltivato il sogno promozione da pilastro della Juve Stabia. Le 'Vespe' potrebbero riscattarlo, la Lazio s'è tenuta la recompra. Per entrambi si tratta dell'ultimo anno di contratto, come per Fares e Kamenovic. L'algerino ha trovato continuità coi greci del Panserraikos, il serbo è ai box da sei mesi per un infortunio agli adduttori. Gli unici con speranze di ritorno e permanenza sono Cataldi e Cancellieri: i tre gol a referto con Parma rendono più complicato il riscatto di quest'ultimo.

