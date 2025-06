Lazio, presto il lancio della campagna abbonamenti 2025/26: i dettagli

RASSEGNA STAMPA - La Lazio, dopo due settimi posti consecutivi, ripartirà con Sarri, a lui l’onere e l’onore di riportare la squadra nei piani alti della classifica e anche nell’Europa che conta. Il riscatto dei biancocelesti, visto il trend della scorsa stagione, passa anche per l’Olimpico che nel 2025 si è rivelato un vero e proprio tabù. La speranza è che il tecnico toscano riesca a dare una svolta anche nel rendimento interno e col supporto dei tifosi anche la squadra avrebbe una spinta in più.

Presto, si legge nell’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, ripartirà la campagna abbonamenti 2025/26 e la società si augura che il ritorno del Comandante possa aiutare a non disperdere l’amore dimostrato dai sostenitori finora, nonostante le critiche e il malumore. Il lancio dovrebbe avvenire alla fine di giugno, il comparto del marketing sta ultimando il programma e poi dovrà confrontarsi col presidente per definirlo in ogni suo aspetto. Tra qualche settimana verranno svelati gli slogan e i prezzi, ci sarà la fase di prelazione riservata ai vecchi fidelizzato e poi scatterà la consueta vendita libera.

Il popolo biancoceleste ha già dimostrato di rispondere presente a prescindere da chi sia seduto in panchina e dai giocatori presenti nella rosa. Un anno fa, ricorda il quotidiano, in piena contestazione e con le doppie dimissioni Sarri-Tudor si era raggiunta quota di 29.036 tessere. L’annata precedente ancora invece, erano stati superati 30mila abbonamenti sull’onda dell’entusiasmo per la qualificazione in Champions. La passione non si è mai spenta, la Lazio è pronta a ripartire e sicuramente il ritorno del toscano può essere un incentivo. La curiosità di rivederlo all’opera potrebbe far aumentare le presenze allo stadio.

Pubblicato il 13/06