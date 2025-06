Calciomercato Lazio | Noslin, il PSV Eindhoven fa sul serio: pronta l'offerta

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO - Il PSV Eindhoven guarda con attenzione in casa Lazio e dopo aver messo nel mirino Loum Tchaouna, ora sarebbe intenzionato a riportare in patria anche Tijjani Noslin. La squadra campione d'Olanda, secondo quanto riportato da Lorenzo Lepore, avrebbe avviato i contatti con la società biancoceleste per il trasferimento del classe 1996 in prestito con diritto di riscatto fissato tra i 12 e i 13 milioni di euro. Una cifra che non sarebbe distante rispetto a quella chiesta dalla Lazio che per farlo partire pretenderebbe tra i 15 e i 16 milioni.

Il punto di incontro si potrebbe trovare nel mezzo. La Lazio dal canto suo spera in una partenza dell'ex Hellas Verona a titolo definitivo, ma potrebbe non disdegnare l'ipotesi di lasciarlo andare in prestito (con opzione di riscatto), dando la possibilità a Noslin di rimettere in mostra le proprie qualità e riprendersi dopo una stagione molto complicata.

