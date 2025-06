Calciomercato Lazio | Fazzini, quante pretendenti! La situazione

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Tutti pazzi per Jacopo Fazzini. Il giovane talento dell'Empoli ha gli occhi di mezza Serie A su di sé e il suo futuro sarà certamente lontano da Empoli. A gennaio sembrava a un passo dal Napoli, con Corsi che aveva trovato l'accordo con De Laurentiis, ma il calciatore aveva dato la parola a Lotito e alla Lazio. Un ritorno biancoceleste sul calciatore non è da escludere, l'apprezzamento di Sarri è cosa nota e la Lazio cerca proprio una mezzala di qualità per completare il suo centrocampo.

Non solo Napoli e Lazio sul classe 2003: come riportato dal Corriere dello Sport, anche il Bologna di Italiano e il Torino di Baroni avrebbero messo nel mirino il nazionale Under 21. La situazione è in evoluzione, nelle prossime settimane si deciderà il futuro di Jacopo Fazzini. Prima c'è un Europeo Under21 a cui pensare.

