Lazio, è il compleanno di Oddo: la nota della società

Nel giorno del suo quarantanovesimo compleanno, la Lazio ha voluto fare a Massimo Oddo, ex terzino a capitano biancoceleste, i suoi auguri dedicandogli un post sui propri canali social, scrivendo: "Tanti auguri a Massimo Oddo" e una nota sul proprio sito ufficiale in cui ripercorre i momenti chiave e i numeri della sua avventura alla Lazio.

LA NOTA DELLA LAZIO PER ODDO - "L’ex terzino della Prima Squadra della Capitale approdò in biancoceleste nel 2002, vestendo l’Aquila sul petto per ben quattro stagioni e mezzo. Oddo, in particolare, ha totalizzato con la maglia della Lazio ben 172 presenze, realizzando in queste 17 reti. In biancoceleste l’ex difensore esordì nelle competizioni europee per club il 9 febbraio del 2002, giorno in cui i biancocelesti sfidarono lo Skoda Xanthi in Coppa UEFA. Oltre ad aver indossato la fascia da capitano a partire dal 2006, Oddo può vantare la vittoria della Coppa Italia 2003/04".

