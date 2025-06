Calciomercato Lazio | Milinkovic-Savic può tornare in Serie A: i dettagli

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Milinkovic-Savic può tornare in Serie A. È questa l'indiscrezione lanciata da La Nazione: secondo il quotidiano, un club di Serie A avrebbe sondato il centrocampista ex Lazio. Si tratta della Fiorentina, un ritorno di fiamma dopo dieci anni. Infatti, nel 2015 il serbo era stato a un passo dai Viola, ma poi scelse la Lazio. Il resto è storia. La Fiorentina e Stefano Pioli in persona, prossimo a diventare il nuovo allenatore dei toscani, si sarebbero mossi per valutare un'eventuale operazione per riportarlo in Italia. Non resta che vedere se ci saranno sviluppi più concreti sulla vicenda.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.