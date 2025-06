Lazio | Provstgaard tra permanenza e prestito: la decisione della società

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Permanenza o prestito? Sul futuro di Oliver Provstgaard sembrava esserci un bel punto interrogativo. Non per la dirigenza biancoceleste, che non vuole sentir parlare di mandarlo a giocare in un'altra squadra per farlo crescere e fargli avere uno spazio che, probabilmente, non potrebbe ancora avere a Roma. Il danese - riporta Corriere dello Sport - è considerato un vero e proprio investimento tecnico da parte della società. E nonostante la giovane età, è ritenuto un potenziale titolare del futuro. Per questo non verrà mandato in prestito.

L'idea è chiara: dovrà lavorare a stretto contatto con Sarri e con i senatori del reparto, assorbendo nel più breve tempo possibile i principi difensivi del gioco dell'allenatore. Nessuna pressione immediata, ovviamente, ma un percorso da costruire giorno dopo giorno. È per questo che il club non intende privarsene, nemmeno temporaneamente. Il suo minutaggio sarà gestito con attenzione, ma le sedute di Formello saranno la sua vera palestra.

