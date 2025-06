Calciomercato Lazio | Il Torino spinge per Noslin, ma occhio al Psv: la situazione

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Noslin tra Torino e Psv. I granata hanno bisogno di più qualità ed efficacia in attacco, come riportato da Tuttosport. Per questo la scelta è ricaduta sull'ex Verona, in uscita dalla Lazio. Bisognerà però stare attenti all'inserimento degli olandesi, già in trattativa anche per Tchaouna.

L'idea del Psv infatti è quella di un prestito con diritto di riscatto fissato a circa 13 milioni di euro. Il Torino, invece, è disposto ad arrivare a 10 milioni con la formula di un prestito oneroso e confidando nella volontà di Noslin di continuare a lavorare con Baroni. Può essere proprio l'ex tecnico biancoceleste la carta vincente, che dovrà convincerlo a tornare a lavorare con lui.

Cairo e Vagnati parleranno con Lotito per arrivare a un accordo e superare la concorrenza dei campioni d'Olanda. L'alternativa è Ngonge del Napoli, da tempo fuori dal progetto e in uscita.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.