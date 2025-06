Lazio, Patric "fedelissimo" di Sarri: dietro Romagnoli e Gila, c'è lui

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - È rimasto nell'ombra, spesso considerato cedibile e a fine ciclo. Ogni volta però Patric ha saputo rimettersi in carreggiata e oggi si appresta a cominciare la sua undicesima stagione con la Lazio. Sì, anche questa volta, dopo un lungo infortunio e un'estate passata a recuperare dall'intervento chirurgico alla caviglia, il difensore spagnolo è pronto a riprendersi la maglia biancoceleste. Anche perché ora in panchina c'è Sarri, che lo conosce e si fida di lui. E non è un caso che il suo nome, riporta Corriere dello Sport, sia tornato in cima alla lista delle alternative per il reparto arretrato. Al netto dei due titolari designati, è proprio Patric a guidare le gerarchie difensive del Comandante. Più di Gigot, più di Provstgaard, che resta comunque una scommessa da coltivare.

Patric e Sarri hanno costruito un rapporto solido, fatto di fiducia e lavoro. Il tecnico toscano ha sempre apprezzato la duttilità dello spagnolo, capace di adattarsi sia in una linea a quattro che in alcune fasi a tre, quando c'è stato bisogno. Ogni volta è stato in grado di rivelarsi importante, diventando un riferimento di equilibrio. E oggi, dopo mesi di stop, Sarri spera che il ritiro estivo possa restituirgli un giocatore pienamente integro. Perché con una stagione priva di coppe europee e un organico ridotto a 19 giocatori di movimento, ogni elemento dovrà garantire affidabilità.

La Lazio che verrà dovrà costruirsi su poche certezze ben distribuite. Romagnoli e Gila sono intoccabili, almeno sulla carta. Gigot sarà valutato sul campo, mentre Provstgaard potrà crescere senza urgenza ma con costanza. Patric rappresenta la "terza via" affidabile, quella che Sarri conosce bene e che può permettere un'alternanza intelligente, quando necessario. Anche se sembrava ai margini solo qualche mese fa, può rivelarsi ancora una volta importante. Spesso basta esserci. E Patric ha imparato a farlo.

