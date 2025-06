La "nuova Italia" riparte da Rovella e Chiesa: le idee di Gattuso

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Rino Gattuso è prossimo a diventare il nuovo ct della Nazionale, la decisione è stata presa e ora è solo da ufficializzare. È questione di ore, si legge sull’edizione odierna de Il Messaggero, l’annuncio potrebbe arrivare forse già oggi. L’obiettivo è il Mondiale del 2026 e per centrarlo si è deciso di affidarsi ai campioni di vent’anni fa. Nello staff dell’ex Milan ci saranno diversi protagonisti di quell’impresa come Zambrotta e Perrotta, Bonucci e Barzagli.

Non c’è tempo da perdere, bisogna ripartire subito per mettersi alle spalle la disfatta di Oslo e presentarsi al meglio alla gara con l’Estonia in programma il 5 settembre. Il ct avrà a disposizione poche settimane di lavoro e anche poche partite da analizzare, il campionato ripartirà il 24 agosto e dopo appena due turni ci sarà la sosta. La nuova Italia, sottolinea il quotidiano, ripartirà a centrocampo con Rovella che per caratteristiche è il più simile all’ex rossonero. Il biancoceleste, più di Ricci, ha la predisposizione a recuperare la palla tra i piedi degli avversari anche con tackle ruvidi. Sarà collocato in mezzo a Barella e Tonali. Come alternativa, ci sarà Cristante che per lui rappresenta l’usato garantito. Locatelli infine, la terza soluzione. In attacco, si pensa al rilancio di Chiesa. Un'idea approvata sia da Buffon sia da Gravina. Con l'ex Juve a sinistra, Politano o Orsolini a destra e Retegui, Kean e Lucca che si giocano il posto da centravanti.

