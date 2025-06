Ex Lazio | Immobile, la Fiorentina non molla la presa: le ultime

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO RASSEGNA STAMPA - Il futuro di Ciro Immobile al Besiktas è tutt’altro che scontato, i turchi non lo vedono più al centro del progetto e l’unico modo per restare sarebbe quello di dimezzarsi lo stipendio, in alternativa sarebbe pronta una buonuscita per agevolare la cessione. Il club attende una risposta da parte del centravanti che ancora non si è pronunciato. Intanto, da giorni, si rincorrono voci sul possibile ritorno in Italia dell’ex Lazio. Milan, Bologna e Fiorentina avrebbero preso in considerazione l’idea.

In particolare, riporta l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, la Viola lo avrebbe messo in cima alla lista dei vorrei come vice-Kean affiancandolo a Dzeko che, per altri versi, è un altro candidato forte. A distanza, Pioli ha dato il via libera. Non sarà facile sbaragliare la concorrenza. Nei giorni scorsi, riferisce il quotidiano, Sommella (agente di Immobile) ha fatto visita a casa Milan, ma non c’è stato ancora l’incontro col nuovo ds,Tare. I club gigliato non è da meno, fa sul serio e non ha intenzione di mollare la presa avendo pronto un con un ricco biennale da proporre al napoletano. Sono in gioco su due tavoli, uno per Immobile e uno per l’ex Roma, sapendo che la mossa per portare a Firenze l’uno o l’altro sarà comunque vincente.

