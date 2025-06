Lazio, Basic e non solo: a Formello inizia lo sfoltimento degli esuberi

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Una delle sfide principali della Lazio in quest'estate, sarà quella di collocare il vero e proprio esercito di esuberi presenti in rosa. Vista la mancata qualificazione alle coppe europee, il diktat del club è stato quello di ridurre l'organico all'osso, arrivando ad un massimo di 22/23 elementi, ma per farlo sarà imprescindibile partire dalle cessioni di tutti quei giocatori che non rientrano nei piani di Sarri.

Fares, Sana Fernandes, Diego Gonzalez, Kamenovic, Bertini, Crespi e Artistico sono solo alcuni degli elementi rientreranno dai prestiti e che la società biancoceleste dovrà provare a sistemare altrove per sfoltire la rosa. Discorso simile per Toma Basic che, dopo un'annata trascorsa senza giocare neppure un minuto al servizio di Baroni, è fuori da ogni pianìno futuro e va necessariamente ceduto. Secondo il Corriere dello Sport, il croato avrebbe ancora qualche estimatore all'estero e la Lazio potrebbe sfruttare ciò per trovare una soluzione prima possibile.

