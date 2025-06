Lazio | Zac, Guendo e Romagnoli: gli intoccabili di Sarri. Ma restano dei nodi da sciogliere

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Il rientro di Maurizio Sarri alla base biancoceleste è una delle poche certezze della Lazio ad un mese dall'inizio del ritiro. Con la maggior parte della rosa che resta un'incognita per motivi di mercato, il Comandante ha individuato in tre pedine in particolare i punti fermi da cui ripartire. Si tratta di Mattia Zaccagni, Matteo Guendouzi e Alessio Romagnoli, uno per reparto, tre elementi cruciali sui quali il tecnico toscano intende fondare il suo nuovo corso e per i quali si sta battendo. Secondo La Gazzetta dello Sport, tutti e tre gli 'intoccabili' di Sarri avrebbero qualche nodo da sciogliere prima di essere considerati a tutti gli effetti incedibili.

Quello che preoccupa meno di tutti è Zaccagni che, nonostante l'interesse di diversi club, ha recentemente ribadito che la sua permanenza alla Lazio non è discussione. Discorso un po' diverso per Guendouzi, che dopo la mancata qualificazione alle coppe europee è sprofondato nello sconforto. Il desiderio di mettersi in mostra in campo internazionale era grande, soprattutto in vista del Mondiale, e questa mancata opportunità lo ha portato a considerare anche la strada della cessione. A rasserenare un po' il francese è stato il ritorno di Sarri che, dal canto suo, si è adoperato per tranquillizzare il ragazzo, che ancora qualche dubbio lo ha. A fugarli dovrà essere la società, con un prolungamento di contratto che preveda un adeguamento.

Romagnoli, infine, non ha alcuna intenzione di lasciare la Capitale, ma quella promessa non mantenuta riguardo un aspetto economico non è mai andata giù al difensore. La trattativa per il rinnovo con gli agente del giocatore è stata avviata da Fabiani e, nonostante si preannunci tutt'altro che facile, la presenza di Sarri potrebbe risultare decisiva ai fini di un esito positivo.

