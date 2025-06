Lazio, Noslin e Tchaouna in uscita: da flop a tesoretto per il mercato

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Arrivati entrambi in biancoceleste la scorsa estate per un totale di 25 milioni di euro, Tijjani Noslin e Loum Tchaouna sono stati i due flop più grandi della Lazio targata Baroni. Non essendo riusciti a trovare la continuità di rendimento sperata, i due attaccanti non si sono rivelati all'altezza dell'investimento fatto della società e ora potrebbero aiutare a fare cassa.

Sui due giocatori pare che ci sia l'interesse del PSV Eindhoven, che per ora non si è mosso in maniera concreta. Secondo Il Messaggero, per l'ex Verona la Lazio vorrebbe rientrare di oltre 15 milioni, più o meno la stessa cifra richiesta per l'esterno classe 2004, che piace anche in Belgio e Francia. La speranza della società è che l'Europeo U21 funga da vetrina per Tchaouna, così che si possa mettere in luce permettendo alla società biancoceleste di alzare il tiro con eventuali squadre interessate.

