Lazio, Hysaj verso la permanenza: Sarri si tiene stretto il suo totem

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Quello tra Elseid Hysaj e Maurizio Sarri è più di un semplice rapporto giocatore - allenatore. Con 346 partite disputate in nove anni trascorsi con il Comandante in panchina, il terzino è in assoluto il giocatore più impiegato dall'allenatore toscano in carriera e il legame sembra destinato a continuare. Il primo incontro tra i due avvenne nel 2012, quando, a 18 anni, Hysaj fu lanciato come titolare con l'Empoli. Nel 2015 Mau lo volle con sè a Napoli, dove trascorsero tre anni straordinari, per poi separarsi e incontrarsi nuovamente in biancoceleste nel 2021. Fu lo stesso Sarri a chiedere di portare nella Capitale il suo fedelissimo, che ora può restare tale anche dopo il suo ritorno a Formello.

Come riportato dal Corriere dello Sport, il contratto di Hysaj con la Lazio scadrà nel 2026 e la società starebbe riflettendo sulle diverse opzioni per l'albanese. Il suo stipendio da 2,8 milioni netti a stagione rende quasi impraticabili una cessione o un prestito, così un'opzione potrebbe essere quella di tenerlo in rosa come alternativa sugli esterni. L'alternativa sarebbe tentare la strada di una separazione meno onerosa possibile, ma la sensazione è che alla fine Hysaj rimarrà in biancoceleste. L'albanese non reclama spazio e Sarri sa che, in caso di necessità, potrà contare su un gregario di grande esperienza e affidabilità. Dopo nove anni insieme, il matrimonio calcistico tra i due sembra destinato a proseguire.

