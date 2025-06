Calciomercato Lazio | Il Burnley piomba su Castellanos: Lotito fa muro

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Quello di Valentin Castellanos è uno dei nomi più caldi in ottica calciomercato in casa Lazio. Nelle ultime settimane il Taty ha suscitato l'interesse di diversi club in giro per l'Europa, che si sono ritrovati, però, a fronteggiare le alte richieste della società biancoceleste. Secondo il Corriere dello Sport, l'ultima squadra ad avere avanzato una proposta per il centravanti argentino sarebbe il Burnley, squadra neopromossa in Premier League.

Il club inglese avrebbe provato ad aprire una trattativa grazie alla mediazione dell'agente del Taty, ma in risposta avrebbe ottenuto il muro della Lazio, avrebbe bloccato il discorso praticamente sul nascere. Con il ritorno di Sarri, Castellanos può fare un ulteriore salto di qualità e il club non sembra intenzionato a considerare offerte sotto i 40 milioni di euro.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.