Lazio, parla Orsi: "Sarri è una garanzia. Portieri? Uno dei due va sacrificato"

TUTTOmercatoWEB.com

Intervenuto ai microfoni di TMWRadio, l'ex portiere biancoceleste Fernando Orsi ha rivelato le sue aspettative sulla nuova Lazio di Sarri, specificando i rinforzi necessari a rendere la rosa competitiva per il quarto posto.

"Io sono ottimista e la garanzia è Sarri, ma c'è una rosa da completare sia nei titolari che nelle riserve. Io mi aspetto una squadra competitiva per i primi 4 posti non per il sesto posto. Manca un esterno bravo, due centravanti e uno dei due terzini parlando dei titolari. Se prendi Sarri vuoi vincere, non lo prendi per valorizzare i giovani".

"Portiere? La Lazio è in buone mani, ma credo che giocando solo il campionato uno dei due lo devi sacrificare. Se vuoi un portiere per i prossimi anni lasci Mandas, se vuoi un portiere per un istant team allora tieni Provedel e fai una plusvalenza con Mandas. Tenerli entrambi con una sola composizione vuol dire che rischi di avere problemi sia all'interno dello spogliatoio che con i tifosi per le critiche davanti ad un errore".

"Serve un centravanti alla Immobile? Lucca, Scamacca, Pinamonti, Esposito uno di questi potrebbe andare bene, ma bisogna vedere quanto costano e se la Lazio se lo può permettere".

