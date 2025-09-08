Tris della Danimarca alla Grecia, solo panchina per Mandas
Vittoria importantissima della Danimarca in chiave qualificazione al Mondiale del 2026. La Nazionale guidata da Riemer si è imposta con un secco 3-0 al Georgios Karaiskakis Stadium di Pireo sulla Grecia.
I danesi aprono le marcature con Damsgaard, raddoppiano con Christensen e poi chiudono la pratica con Højlund. Tra le fila dei greci anche il portiere della Lazio Chrīstos Mandas che però non è entrato in campo con Tzolakis che ha giocato l’intera gara.
Un successo che permette alla Danimarca di salire in testa alla classifica del Gruppo C a quota 4 punti così come la Scozia. Un brutto ko invece per la Grecia che al momento rimane a 3 punti e al terzo posto.
