Lazio, Castellanos fa gli auguri al piccolo Emanuele: "Ti voglio bene" - FOTO

A Genova è nata una vera e propria amicizia tra il piccolo Emanuele e il Taty Castellanos. Oggi è il suo compleanno e l'attaccante argentino gli ha dedicato un dolce messaggio d'auguri tramite una storia sui social. "Buon compleanno amico mio ti voglio bene", questi gli auguri di Castellanos accompagnati da una loro foto che li ritrae assieme. In risposta, Emanuele lo ringrazia: "Grazie amico mio ti voglio bene Taty".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.