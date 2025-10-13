Lazio | Belahyane ha la sua storia da scrivere. Dopo il rosso al derby...

RASSEGNA STAMPA - Reda Belahyane cerca ancora il suo posto nel mondo Lazio. Arrivato lo scorso gennaio, quando Baroni chiedeva a gran voce un centrocampista, il giovane marocchino non ha mai giocato con continuità. Sembrava stesse scalando pian piano gerarchie nel calcio di Sarri, ma l'espulsione nel derby contro la Roma è stato un passo falso che ne ha allentato l'ascesa.

Secondo il Corriere dello Sport, le gerarchie sono da scalare nuovamente: lo si capisce quando contro il Torino, dopo il ritorno dalla squalifica, il Comandante gli ha preferito Basic. Contro l'Atalanta è un rebus totale, a partire dal modulo. In ogni caso, che sia 4-3-3 o 4-2-3-1, Belahyane sa che dovrà farsi trovare pronto, ma con il ritorno di Guendouzi sarà difficile partire dall'inizio.

L'ultima volta a Bergamo però non andò così male a Belahyane. Era il 6 aprile e la Lazio di Baroni espugnava il Gewiss Stadium grazie al gol di Isaksen, ma sopratuttto Belahyane giocava la sua prima partita dall'inizio con la maglia biancoceleste e l'unica per intero. Sarri dovrà fare le sue scelte, è probabile che non parta all'inizio ma il classe 2004 sa che dovrà farsi trovare pronto. L'età è dalla sua parte, c'è tutto il tempo.