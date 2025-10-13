Hysaj, la Lazio festeggia il suo record con l'Albania: "Complimenti!"
È stata una sosta per le nazionali storica per Elseid Hysaj, che ha raggiunto quota 93 presenze con l'Albania eguagliando il record di Lorik Cana al primo posto in classifica. La Lazio, attraverso i suoi profili social, ha fatto i complimenti al terzino per il traguardo ottenuto contro la Serbia: "Hysaj diventa il calciatore con più presenze nella storia dell’Albania insieme a Cana! Complimenti, Elseid", si legge.
