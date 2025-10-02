Lazio, tutta la squadra fa gli auguri a Emanuele: "Ti aspettiamo a Formello!" - FOTO

Non solo Castellanos, tutta la Lazio si è affezionata al piccolo Emanuele "Superstar". Oggi è il suo compleanno e dopo aver ricevuto gli auguri del Taty, oltre a quelli di molti altri calciatori e esponenti del mondo del calcio, sono arrivati anche quelli di tutto il gruppo Lazio. Il capitano Zaccagni, riunito insieme ai compagni, si è fatto portavoce di tutti in un video che Emanuele ha condiviso sui social e in cui il capitano della Lazio gli fa gli auguri e lo invita a Formello.

