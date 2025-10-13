Lazio | Dele-Bashiru rientra in lista? Tutto dipende da Vecino: i dettagli

RASSEGNA STAMPA - Un gioco a incastri, taglia e poi ricuci. Sarri a Roma è divenuto un sarto che deve essere in grado di realizzare il miglior vestito possibile per la sua Lazio, tra mille difficoltà. A causa della rosa numerosa, di cui molti giocatori in età avanzata, qualcuno deve rimanere fuori dalla lista e a causa dell'emergenza infortuni è rimasto fuori uno dei protagonisti della scorsa stagione come Dele-Bashiru.

Il nigeriano è infortunato, con le espulsioni di Guendouzi e Belahyane al derby era necessario reintegrare Basic. Ora l'emergenza a centrocampo è rientrata, mentre si è aperta in attacco. Con il rientro di Dele-Bashiru, previsto tra poche settimane, Sarri dovrà scegliere chi tagliare fuori per farlo rientrare. Secondo Il Messaggero, il posto di Vecino è decisamente in dubbio: qualora continuasse a tentennare per tornare in campo, potrebbe essere lui a lasciare il posto al nigeriano.

