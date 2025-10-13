Lazio | Gigot ha le valigie in mano: la società lavora per cederlo a gennaio

RASSEGNA STAMPA - Samuel Gigot è uno dei candidati principali a lasciare Formello a gennaio. Non è mai stato considerato il difensore ideale di Sarri, poi gli infortuni e la sfortuna ci hanno messo del loro. Il francese infatti non ha mai iniziato la stagione a causa di un infortunio. La società lavora per cederlo, libererebbe spazio per alleggerire il monte ingaggi.

Difficile che la Lazio riuscirà a recuperare i 4 milioni investiti: secondo il Corriere dello Sport, Lotito e Fabiani vorrebbero cederlo in prestito con obbligo di riscatto, ma è più probabile che si trovi un acquirente che proponga un prestito con diritto. Dove? Prima della Lazio, Gigot era stato vicino a firmare per un club arabo. Inoltre, il centrale può avere mercato in Francia.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.