Ex Lazio, Gascoigne si racconta tra alcol e traumi: "Mi sento miserabile..."

© foto di Federico Gaetano

Durante un’intervista al programma Good Morning Britain su ITV, l’ex calciatore della Lazio Paul Gascoigne ha condiviso un drammatico episodio della sua infanzia. A soli dieci anni, fu testimone della tragica morte del fratellino di un amico, di appena otto anni, investito da un’auto mentre era sotto la sua supervisione. "Corse avanti di un metro e fu travolto dalla macchina… Lo raggiunsi subito, ma morì sulle mie ginocchia", ha raccontato Gascoigne con voce commossa. Poi ha aggiunto: "Pensavo stesse ancora respirando, ma quello era il suo ultimo respiro".

L’ex fuoriclasse inglese ha parlato anche della sua lunga battaglia contro l’alcolismo e delle continue difficoltà nel rimanere sobrio: "Mi sento miserabile. Devo frequentare le riunioni degli Alcolisti Anonimi, anche solo per ascoltare e cercare di capire cosa mi sta succedendo".

