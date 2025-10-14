Lazio, Sarzanini: "Sarri è tornato alla Lazio perché..."

Enrico Sarzanini è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per commentare le parole di Maurizio Sarri dopo Lazio-Torino, parlando anche del motivo che ha portato il tecnico toscano a tornare sulla panchina biancoceleste.

"Quando prendemmo il primo Sarri eravamo ben consapevoli che sarebbe arrivato un allenatore che dice sempre quello che pensa e credo che anche la squadra lo sappia e penso che queste cose le dica anche nello spogliatoio. Non sappiamo quelli che sono i confronti quotidiani con i calciatori. Perché Sarri torna alla Lazio? Sarri è uno che ama il calcio e la passione che c'è intorno. Secondo me ha fatto questa scelta perché sapeva che la Lazio era in difficoltà. Sicuramente avrà inciso anche il fatto di non avere offerte. Voleva tornare ad allenare e lo ha fatto in un ambiente che conosceva e ha accettato questa sfida, poi la notizia sul mercato avrà sorpreso anche lui".

