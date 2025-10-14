Lazio, Sarri si affida ancora a Provedel: niente rivoluzioni tra i pali

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Un anno fa, proprio la trasferta di Bergamo segnò una svolta per la porta della Lazio: allora Baroni decise di accantonare Provedel dopo il pareggio con il Torino, affidandosi a Mandas per il resto della stagione. Fu una scelta tecnica ma anche psicologica, dettata da un momento complicato per tutta la squadra e dal calo di rendimento dell’estremo difensore italiano. Anche stavolta la Lazio arriva a Bergamo dopo un pareggio con il Torino, ma Sarri (salvo sorprese) confermerà Provedel tra i pali. Il tecnico toscano non ha mai amato l’alternanza nel ruolo di portiere, e nonostante nelle scorse settimane avesse valutato di concedere spazio a Mandas, ha scelto di affidarsi ancora al suo numero uno, come spiega il Corriere dello Sport.

La gara contro i granata aveva lasciato qualche perplessità, con errori ma anche interventi decisivi, e ora Provedel vuole dimostrare di essere ancora un punto di riferimento. Nelle prime sei giornate di questa stagione ha incassato sette gol, tre dei quali contro il Torino, ma ha anche mantenuto la porta inviolata due volte, contro Verona e Genoa: numeri che raccontano una fase difensiva ancora discontinua, ma anche la capacità di Provedel di restare decisivo.

In un momento in cui la squadra cerca stabilità e continuità, la presenza del portiere friulano è fondamentale. Sarri ha cambiato modulo e interpreti più volte, ma la difesa resta il punto da cui ripartire e tra i pali serve un leader capace di trasmettere sicurezza e calma. Un anno fa, il ciclo Torino–Bergamo segnò la fine del suo percorso da titolare. Stavolta, Provedel ci arriva da protagonista, pronto a riscrivere la storia da una prospettiva diversa.