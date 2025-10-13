Europa | Viaggi, cambia tutto in aeroporti e porti: le ultime
13.10.2025 22:00 di Giovanni Parterioli
Dal 12 ottobre entra ufficialmente in vigore una grande novità per chi viaggia verso l’Europa. A partire da domenica, sarà operativo il nuovo sistema digitale di ingresso e uscita, chiamato EES (Entry/Exit System), destinato a rivoluzionare i controlli alle frontiere del continente. Se hai amici che viaggiano o sei un amante dei viaggi, devi leggere questo articolo fra le frecce >>> VIAGGI IN UE, COME CAMBIA CON L'EES <<<