13.10.2025 22:00 di  Giovanni Parterioli   vedi letture
Europa | Viaggi, cambia tutto in aeroporti e porti: le ultime

Dal 12 ottobre entra ufficialmente in vigore una grande novità per chi viaggia verso l’Europa. A partire da domenica, sarà operativo il nuovo sistema digitale di ingresso e uscita, chiamato EES (Entry/Exit System), destinato a rivoluzionare i controlli alle frontiere del continente. Se hai amici che viaggiano o sei un amante dei viaggi, devi leggere questo articolo fra le frecce >>> VIAGGI IN UE, COME CAMBIA CON L'EES <<<