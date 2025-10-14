Lazio | Vecino, la pazienza è finita: la società ora pretende il suo rientro

RASSEGNA STAMPA - Matias Vecino è pronto a tornare a disposizione di Maruzio Sarri per i prossimi impegni di campionato. Il centrocampista è rimasto fermo ai box per 60 giorni a causa di una lesione di primo grado a una vecchia cicatrice del flessore, il triplo del tempo previsto in origine. Nonostante il problema fosse rientrato, Vecino non se la sentiva di rientrare in gruppo. La preoccupazione è legittima, ma tutto ha un limite.

Come scrive Il Messaggero, Sarri e la società pretenderanno la sua presenza contro Atalanta e Juventus. C'è bisogno di tutto l'aiuto possibile per fare del proprio meglio contro due squadre forti. La Lazio è decimata e l'esperienza di Vecino non può che far comodo. L'uruguaiano è un fedelissimo di Sarri, fu lui a bloccarne la partenza quando sembrava a un passo dal Galatasaray nel 2023, ma - sempre secondo il quotidiano - in estate avrebbe fatto scelte diverse: Vecino è sinonimo di garanzia ed esperienza, ma il Comandante, senza il blocco del mercato, avrebbe preferito ripartire con un profilo più giovane, con il rinnovo che in quel caso probabilmente non sarebbe stato proposto. Quello è il passato, il presente si chiama Atalanta. Tutto porta verso il rientro di Vecino, che è finalmente tornato ad allenarsi in gruppo con i compagni.

Pubblicato il 13/10