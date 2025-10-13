WOMEN | Serie A, la top 11 della 2ª giornata: presenti due biancocelesti - FOTO

La seconda giornata di Serie A Femminile si è conclusa positivamente per la Lazio Women che ha infilato la seconda vittoria consecutiva. Dopo aver battuto il Como in trasferta, ha sconfitto in casa anche il Genoa grazie alle reti di Simonetti e Goldoni. Sui canali ufficiali della Lega è stata pubblicata la top 11 del secondo turno con le migliori calciatrici della settimana e tra queste, due biancocelesti.

D'Auria per essere stata la giocatrice che ha ingaggiato più duelli aerei in questa giornata di Serie A (sette, cinque dei quali vinti) e, tra le compagne, la migliore per tocchi (91) e passaggi riusciti (68). Le Bihan è stata la calciatrice che in questo turno di campionato ha creato più occasioni (sette, incluso l’assist a Goldoni per il 2-1 sul Genoa) e che ha partecipato a più tiri (10, aggiungendo alle occasioni le tre conclusioni tentate).

