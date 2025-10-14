Lazio, il punto infermeria: giornata di controlli a Formello

RASSEGNA STAMPA - Situazione sempre più critica per la Lazio di Maurizio Sarri con l'ultimo infortunio targato Taty Castellanos. Da parte del dottor Rodia, però, la sosta aiuterà e la Lazio, ammette, che non ha preoccupazioni. Insomma, una visione probabilmente troppo ottimistica, che al momento si scontra con una realtà che di certo non permetterà di affrontare l'Atalanta e non solo, con Castellanos, Zaccagni (lesione all’adduttore sinistro) e Rovella (pubalgia), oltre ai lungodegenti e fuori lista Dele-Bashiru e Gigot. Poi, ci sono da valutare tutte le altre situazioni, ma di tutti gli infortunati fino a questo momento sono tornati solo Lazzari, Patric e Isaksen, che però, come riporta il Corriere dello Sport, lo stesso Sarri ha rivelato che non è ancora pronto dopo essere rimasto totalmente bloccato per via della mononucleosi.



Vecino ha iniziato a lavorare con il resto del gruppo sabato, sarà ricontrollato oggi alla ripresa degli allenamenti. Un check sarà fatto anche su Marusic e Pellegrini, con il primo recuperabile per Bergamo dopo la lesione di basso grado al bicipite femorale sinistro mentre il secondo è ancora un po' più indietro a causa del trauma contusivo-distorsivo al ginocchio destro riportato con il Genoa.

