Ex Lazio | Reina e la nuova vita da allenatore: "Mi ispiro a Sarri. Vorrei..."

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ai microfoni di Spagnaculturaescienza.it l’ex portiere della Nazionale spagnola e della Lazio Pepe Reina si è raccontato a 360° parlando, tra le varie cose, anche della sua esperienza nella Capitale: “Io e la mia famiglia ci siamo adattati con facilità alla vita a Roma grazie alla nostra conoscenza del Paese, della lingua, della gastronomia e di tutti quegli aspetti quotidiani che rendono l’esperienza più semplice e piacevole. Sono rimasto affascinato dall’aspetto architettonico e culturale della città, e ricordo con emozione il romanticismo che pervade molti dei suoi angoli più suggestivi”.

Una carriera ricca di successi con il club ma soprattutto con la Nazionale con cui ha vinto due Europei e un Mondiale. Adesso, dopo il ritiro, per Reina è iniziata la carriera di allenatore ed è proprio Sarri il tecnico da cui vorrebbe prendere ispirazione: “Mi considero un privilegiato ad aver avuto l’opportunità di lavorare con alcuni dei migliori allenatori della storia del calcio. Tuttavia, mi identifico profondamente con la filosofia di Maurizio Sarri e mi piacerebbe avvicinarmi al suo stile di gioco e al suo modo di gestire lo spogliatoio”.

