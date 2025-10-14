Portogallo, solo un pari contro l'Ungheria: Nuno Tavares subentrato
Pareggio nel finale. È Szoboszlai a rovinare la festa del Portogallo: il centrocampista del Liverpool ha ripreso la squadra di Ronaldo sul 2-2 proprio allo scadere, regalando all'Ungheria un pari insperato. Al momento del gol c'era in campo proprio il terzino della Lazio Nuno Tavares, subentrato nel secondo tempo al posto di Nuno Mendes intorno al 79' minuto.
Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.