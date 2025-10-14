Gattuso: "I 10 mila di stasera sono degli eroi. Attaccanti? Ecco cosa mi piace"

Fonte: TuttoMercatoWeb.com

Gennaro Gattuso, commissario tecnico della Nazionale italiana, ha parlato ai microfoni di Radio Rai 1 in vista della partita di questa sera che vede gli Azzurri opposti a Israele per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. Partendo proprio dalla gara di stasera a Udine: "Per me i 10mila che verranno stasera allo stadio valgono 30 o 40mila, sono degli eroi. Bisogna fare loro i complimenti e speriamo che stasera riusciremo a regalare loro una gioia".

L'Italia ha ritrovato i gol degli attaccanti e di questo Gattuso non può che esserne soddisfatto: "Avere a disposizione punte non individualiste è fondamentale, si guarda ai gol ma bisogna apprezzare anche il lavoro che stanno facendo. Sono bravi, si danno da fare, corrono e coprono campo. Pio Esposito? Ci avevo pensato, ma ha speso tanto, stasera giocherà Raspadori. E uno tra Locatelli e Cristante".

