Italia, Retegui: “Sono contento, ma ora piedi per terra! E da novembre…”

Due gol. Uno su rigore, l’altro una magia da fuori area. Matteo Retegui è l’uomo partita della sfida tra Italia e Israele, vinta 2-0 dagli Azzurri. Al termine del match, proprio l’ex Atalanta ha commentato la vittoria ai microfoni della Rai.

“Sono molto contento e quanto stiamo facendo è importante. Siamo in crescita, stiamo applicando ciò che vuole il mister. Ci stiamo rivelando una squadra forte, abbiamo ottimi numeri in attacco, ma anche in difesa. Adesso riposiamo, migliorarci, restare con i piedi per terra e pensare alla prossima sosta”.