Lazio, Dia in cerca di riscatto: l'infortunio del Taty gli regala una chance

RASSEGNA STAMPA - Sarri ritrova Dia. Dopo la tegola, l'ennesima, dell'infortunio che terrà fuori Castellanos per un mese e mezzo, il tecnico può tirare un respiro di sollievo grazie al rientro del senegalese, che ieri è tornato ad allenarsi in gruppo. Dopo non essere andato in nazionale a causa dei soliti problemi alla caviglia che lo affliggono, il centravanti dovrebbe essere di nuovo a disposizione per Bergamo, dove, da parte sua, ci si aspetta di vedere voglia di riscatto.

Nelle prime sei giornate di campionato, Dia ha inciso ben poco, andando a segno solamente nel match casalingo vinto contro il Verona. Come sottolinea Il Messaggero, negli occhi di tutti c'è ancora il clamoroso errore nel derby perso, nel quale, a tu per tu con Svilar, si fece ipnotizzare calciando fuori dallo specchio. Nelle successive sfide contro Genoa e Torino giocate in coppia con Castellanos, Boulaye è tornato a svolgere quel lavoro sporco che tanto bene gli riesce, ma, il nuovo problema fisico del Taty, ora lo obbliga a ritrovare la mira e a tornare sul tabellino dei marcatori.

La Lazio dovrà fare a meno dell'ex Salernitana dal 21 dicembre per la Coppa d'Africa, ma, fino a quel momento, starà a lui reggere l'attacco biancoceleste. Tra oggi e domani Mau valuterà se sarà il caso di farlo partire titolare e, se così dovesse essere, si potrebbe optare per un 4-4-1-1, con Pedro ad agire dietro di lui e Basic esterno a centrocampo.

