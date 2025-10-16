Roma, Soulé: "Sono legato al gol nel derby". E sull'errore contro il Lille...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Matias Soulè ha rilasciato una lunga intervista ai taccuini de Il Messaggero durante la quale è tornato a parlare del derby, anche se non dell'ultimo. Il giovane argentino è tornato sul derby dello scorso aprile, terminato 1-1 proprio con la rete dello stesso Soulé e di Romagnoli. Un gol importante per lui: "Il gol a cui sono più legato? Scelgo senza dubbio quello al derby", queste le parole dell'ex Juve.

Poi sull'errore dal dischetto contro il Lille: "Ero arrabbiato, è stata durissima arrivare a casa e provare a non pensarci. Sono però contento di aver ricevuto il sostegno di tutti, da Pellegrini a Mancini e Dybala. L'ho tirato malissimo, volevo aprire il piatto ma non calciando così piano e a mezza altezza. Se ricapiterà li tirerò nuovamente. Mi piace calciarli".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.