Lazio | Mandas, da secondo a titolare a riserva di lusso il suo futuro resta un rebus

RASSEGNA STAMPA - La porta della Lazio continua a essere una giostra che non smette mai di girare. Nell’ultimo anno, le gerarchie tra Provedel e Mandas si sono invertite più volte: prima l’infortunio del friulano nel 2024 aveva lanciato il greco, poi con Baroni c'è stato il ritorno dell’ex Spezia per poi tornare nuovamente a Mandas. Ciò aveva permesso al classe 2001 di chiudere la stagione da titolare con otto presenze consecutive, guadagnando fiducia, visibilità e mercato.

Come ricorda il Corriere dello Sport, in estate il Wolverhampton era pronto a offrire 20 milioni, mentre il Torino aveva pensato a lui per sostituire Milinkovic. Ma a luglio Sarri ha ribaltato tutto: rigenerato Provedel, ha deciso di puntare su di lui, abbandonando l’idea dell’alternanza. Mandas, che il tecnico aveva voluto trattenere nel 2023, è tornato in panchina.

Il portiere greco, oggi chiuso, aspetta gennaio per valutare nuove opportunità. A 24 anni sogna continuità e la convocazione in nazionale. È seguito dalla scuderia You First (la stessa di Luis Alberto) e conserva estimatori in Premier, ma la sua valutazione non è più quella di giugno. La Lazio, che l’aveva acquistato per un milione, rischia di veder sfumare la maxi plusvalenza ipotizzata da Fabiani. Mandas resta comunque una pedina importante per il mercato di gennaio: la sua cessione potrebbe essere tra le prime mosse utili per far cassa e reinvestire.